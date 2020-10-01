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В Советском районе проблемы с водой. Вот, где стоят цистерны
01.10.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Советском районе строители повредили трубопровод, с водой в некоторых домах могут быть проблемы. Организован подвоз цистерн с питьевой водой. Подробности
В 12.30 во время работ сотрудники строительной организации повредили трубопровод подачи питьевой воды. Сообщается, что из-за этого возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова.
Сейчас организован подвоз цистерн с питьевой водой. На
ул. Мирошниченко, 43
Предприятие приносит извинения горожанам за временные неудобства. Сети водоснабжения промывают для устранения последствий.
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В Советском районе строители повредили трубопровод, с водой в некоторых домах могут быть проблемы. Организован подвоз цистерн с питьевой водой. Подробности...
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