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В Советском районе проблемы с водой. Вот, где стоят цистерны

01.10.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Советском районе строители повредили трубопровод, с водой в некоторых домах могут быть проблемы. Организован подвоз цистерн с питьевой водой. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

В 12.30 во время работ сотрудники строительной организации повредили трубопровод подачи питьевой воды. Сообщается, что из-за этого возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова.

Сейчас организован подвоз цистерн с питьевой водой. На сайте «Минскводоканала» указаны следующие адреса, где можно взять воду:

ул. Мирошниченко, 43
ул. Гамарника, 17/15
ул. Логойский тракт, 37/1
ул. Мирошниченко, 17
ул. Седых, 38

Предприятие приносит извинения горожанам за временные неудобства. Сети водоснабжения промывают для устранения последствий.

 
Теги: Минск
 
 
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В Советском районе строители повредили трубопровод, с водой в некоторых домах могут быть проблемы. Организован подвоз цистерн с питьевой водой. Подробности...
 
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