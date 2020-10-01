Более пяти тысяч деревьев высадят в Советском районе Гомеля в октябре

Источник материала: Tut.by

В октябре предприятия и организации Советского района Гомеля закупят в лесхозах и питомниках и высадят 5250 саженцев деревьев легко приживаю­щихся пород, сообщает городской журнал "Белка".





Основную работу возьмет на себя предприятие «Кирмаш». Они высадят деревья вдоль про­спектов Октября и Речицкого на всем их протяжении.

Уже началось уплотне­ние саженцами Фести­вального парка. Эту работу выполняет «Красная гвоз­дика».

«Милка­вита» высадит деревья на улицах Серегина, Братьев Лизюковых и Карбы­шева.

Предприятие «Советское» оживит дворовые территории проспекта Октября.

Заявки принимают начальники РЭУ. К ним же нужно обратиться, если воз­никнет желание самому поса­дить дерево. Добровольцам пре­доставят посадочный материал и инструмент.