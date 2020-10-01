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Более пяти тысяч деревьев высадят в Советском районе Гомеля в октябре

01.10.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре предприятия и организации Советского района Гомеля закупят в лесхозах и питомниках и высадят 5250 саженцев деревьев легко приживаю­щихся пород, сообщает городской журнал "Белка".


Основную работу возьмет на себя предприятие «Кирмаш». Они высадят деревья вдоль про­спектов Октября и Речицкого на всем их протяжении.

Уже началось уплотне­ние саженцами Фести­вального парка. Эту работу выполняет «Красная гвоз­дика».

«Милка­вита» высадит деревья на улицах Серегина, Братьев Лизюковых и Карбы­шева. 

Предприятие «Советское» оживит дворовые территории проспекта Октября.

Заявки принимают начальники РЭУ. К ним же нужно обратиться, если воз­никнет желание самому поса­дить дерево. Добровольцам пре­доставят посадочный материал и инструмент.

 
Теги: Гомель
 
 
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В октябре предприятия и организации Советского района Гомеля закупят в лесхозах и питомниках и высадят 5250 саженцев деревьев легко приживаю­щихся пород.
 
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