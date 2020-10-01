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Более пяти тысяч деревьев высадят в Советском районе Гомеля в октябре
01.10.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В октябре предприятия и организации Советского района Гомеля закупят в лесхозах и питомниках и высадят 5250 саженцев деревьев легко приживающихся пород,
Основную работу возьмет на себя предприятие «Кирмаш». Они высадят деревья вдоль проспектов Октября и Речицкого на всем их протяжении.
Уже началось уплотнение саженцами Фестивального парка. Эту работу выполняет «Красная гвоздика».
«Милкавита» высадит деревья на улицах Серегина, Братьев Лизюковых и Карбышева.
Предприятие «Советское» оживит дворовые территории проспекта Октября.
Заявки принимают начальники РЭУ. К ним же нужно обратиться, если возникнет желание самому посадить дерево. Добровольцам предоставят посадочный материал и инструмент.
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В октябре предприятия и организации Советского района Гомеля закупят в лесхозах и питомниках и высадят 5250 саженцев деревьев легко приживающихся пород.
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