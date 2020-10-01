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В Молодечно пропал 12-летний школьник

01.10.2020 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно пропал 12-летний Кирилл Коток. Родители отправили мальчика в школу, но там ребенок так и не появился. Об этом сообщает милиция региона.


Фото: пресс-служба МВД

12-летний Кирилл Коток пропал утром 1 октября. По словам опекунов, ребенок отправился в школу, но там не появился.

Кирилл был одет в школьную форму. Если вам что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8(029) 639−29−54,8(017) 299−20−91, 8(017) 222−30−12 или 102.

 
 
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12-летний Кирилл Коток пропал утром 1 октября. По словам опекунов, ребенок отправился в школу, но там не появился.
 
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