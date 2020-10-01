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В брестском дворике соседи покрасили старую сцену в красно-белые цвета. Угадайте, что было дальше

01.10.2020 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлую субботу жители многоэтажек на набережной Франциска Скорины покрасили старую сцену, которая стояла во дворе еще с советских времен, в бело-красно-синие цвета. Через несколько дней пришли работники ЖЭСа и добавили зеленого. Об этом TUT.BY рассказали жители района.

На прошлой неделе брестчане решили заняться благоустройством двора на набережной Франциска Скорины. Они обратились в ЖЭС с просьбой посодействовать. Коммунальники сказали, что помочь могут только инвентарем.


Фото читателя

— Все необходимое для работ нам выдали, а материалы мы искали сами, — рассказала TUT.BY жительница квартала, которая попросила не называть ее имя.

26 сентября жильцы собрались на субботник, убрали двор и решили привести в порядок старую сцену, которая стояла у них еще с советских времен. Брестчане покрасили ее в белый цвет, нарисовали красных человечков и синие васильки.


Вчера во двор пришли рабочие с зеленой краской

В среду, 30 сентября, соседи заметили, что возле их сцены что-то красят люди в робах. Когда рабочие ушли, оказалось, что они добавили к красным человечкам зеленые полоски.


Так сцена выглядит сейчас. Фото читателя

 
 
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