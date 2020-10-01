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В восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой

02.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 октября. В восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой.

"01.10.2020 в 12.30 строительной организацией при производстве работ поврежден трубопровод подачи питьевой воды, в результате повреждения предполагается ухудшение качества водоснабжения в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский Тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова", — сообщило предприятие "Минскводоканал".

Начата промывка сетей водоснабжения для устранения последствий ЧП. В пять мест привезены цистерны с питьевой водой: ул. Мирошниченко, 43; ул. Гамарника, 17/15; ул. Логойский Тракт; 37/1, ул. Мирошниченко, 17; ул. Седых, 38.

В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 октября. В восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой. "01.10.2020 в 12.30 строительной организацией при производстве работ...
 
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