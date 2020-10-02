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Все «прелести» осени. Погода в Витебске в выходные

02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все, пришел октябрь — и про тепло, наверное, придется забыть уже до весны. Так что готовьте зонты, дождевики, пледы. Прогноз на выходные от pogoda.by не самый оптимистичный.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу — +13…15 °C, возможны дождь и гроза.

В воскресенье — так же до +15 градусов, дождь и сильный ветер.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Все, пришел октябрь - а вместе с ним и все «прелести» осени: про тепло, наверное, придется забыть уже до весны. Так что готовьте зонты, дождевики, пледы.
 
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