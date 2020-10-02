Все «прелести» осени. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Все, пришел октябрь — и про тепло, наверное, придется забыть уже до весны. Так что готовьте зонты, дождевики, пледы. Прогноз на выходные от pogoda.by не самый оптимистичный.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу — +13…15 °C, возможны дождь и гроза.

В воскресенье — так же до +15 градусов, дождь и сильный ветер.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .