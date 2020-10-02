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Все «прелести» осени. Погода в Витебске в выходные
02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все, пришел октябрь — и про тепло, наверное, придется забыть уже до весны. Так что готовьте зонты, дождевики, пледы.
В субботу — +13…15 °C, возможны дождь и гроза.
В воскресенье — так же до +15 градусов, дождь и сильный ветер.
Хороших вам выходных, друзья!
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Все, пришел октябрь - а вместе с ним и все «прелести» осени: про тепло, наверное, придется забыть уже до весны. Так что готовьте зонты, дождевики, пледы.
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