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И дожди, и солнце. Погода в Могилеве в выходные
02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Времени поймать в первые выходные октября такие нужные лучи солнца в Могилеве будет не так уж и много. Погоду обещают в основном дождливую и ветреную, но похолодания не будет. А вот начало недели, по
Сегодня, 2 октября, весь день будет облачно с прояснениями и максимум +16 °С. Ветер будет порывистым до 11 м/с.
В субботу ветер утихнет. Днем будет максимум +17 °С, но солнечно. К ночи прогнозируют дождь.
Дождливым обещает быть все воскресенье 4 октября. Ветер все так же будет порывистым, а температура воздуха останется примерно такой же: +13…17 °С.
В понедельник ветер усилится, но дождь может быть только рано утром. Будет переменная облачность, +13…19 °С.
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А начало недели обещает быть солнечным, хотя ветер все так же будет довольно сильным и порывистым.
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