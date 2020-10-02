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И дожди, и солнце. Погода в Могилеве в выходные

02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Времени поймать в первые выходные октября такие нужные лучи солнца в Могилеве будет не так уж и много. Погоду обещают в основном дождливую и ветреную, но похолодания не будет. А вот начало недели, по предварительным данным pogoda.by, обещает быть ясным, хотя ветер так же будет сильным и порывистым.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 2 октября, весь день будет облачно с прояснениями и максимум +16 °С. Ветер будет порывистым до 11 м/с.

В субботу ветер утихнет. Днем будет максимум +17 °С, но солнечно. К ночи прогнозируют дождь.

Дождливым обещает быть все воскресенье 4 октября. Ветер все так же будет порывистым, а температура воздуха останется примерно такой же: +13…17 °С.

В понедельник ветер усилится, но дождь может быть только рано утром. Будет переменная облачность, +13…19 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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А начало недели обещает быть солнечным, хотя ветер все так же будет довольно сильным и порывистым.
 
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