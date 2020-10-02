И дожди, и солнце. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Времени поймать в первые выходные октября такие нужные лучи солнца в Могилеве будет не так уж и много. Погоду обещают в основном дождливую и ветреную, но похолодания не будет. А вот начало недели, по предварительным данным pogoda.by, обещает быть ясным, хотя ветер так же будет сильным и порывистым.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 2 октября, весь день будет облачно с прояснениями и максимум +16 °С. Ветер будет порывистым до 11 м/с.

В субботу ветер утихнет. Днем будет максимум +17 °С, но солнечно. К ночи прогнозируют дождь.

Дождливым обещает быть все воскресенье 4 октября. Ветер все так же будет порывистым, а температура воздуха останется примерно такой же: +13…17 °С.

В понедельник ветер усилится, но дождь может быть только рано утром. Будет переменная облачность, +13…19 °С.

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