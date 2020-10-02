ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске суд наказал супругов за «пикетирование в общественном месте» - на собственной лоджии

02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска признал Татьяну и Константина Северинцев — родителей оппозиционера Павла Северинца — виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП). Судья Михаил Юрченко расценил размахивание бело-красно-белым флагом на лоджии семьи Северинцев как несанкционированное пикетирование, сообщает «Віцебская вясна».


Флаг на лоджии семьи Северинцев

Судебные заседания по делам супругов проходили отдельно: сначала судья рассмотрел административное дело Татьяны, затем — Константина (он в суд не явился).

30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.

Согласно протоколу, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».

Судья Михаил Юрченко спросил, обращалась ли демократическая активистка в администрацию района за разрешением на проведение массового мероприятия, чем вызвал смех в зале суда.

— Как это понимать? Моя квартира — это общественное место? Я должна была бежать в администрацию Первомайского района и спрашивать разрешения выйти на лоджию? Какое может быть пикетирование в собственной квартире? — спросила Татьяна Северинец.

В суде просмотрели видео, снятое милицией — на нем видны три человека на лоджии с большим бело-красно-белым флагом.

Суд оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину Северинцу.

Елена Янушковская за участие в этой же «акции на балконе» ранее получила штраф в 945 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а...
 
Новости дня
Новости общества
 
До +25°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте в эти выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика