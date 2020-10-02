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В Витебске суд наказал супругов за «пикетирование в общественном месте» - на собственной лоджии
02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска признал Татьяну и Константина Северинцев — родителей оппозиционера Павла Северинца — виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП). Судья Михаил Юрченко расценил размахивание бело-красно-белым флагом на лоджии семьи Северинцев как несанкционированное пикетирование,
Судебные заседания по делам супругов проходили отдельно: сначала судья рассмотрел административное дело Татьяны, затем — Константина (он в суд не явился).
30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.
Согласно протоколу, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».
Судья Михаил Юрченко спросил, обращалась ли демократическая активистка в администрацию района за разрешением на проведение массового мероприятия, чем вызвал смех в зале суда.
— Как это понимать? Моя квартира — это общественное место? Я должна была бежать в администрацию Первомайского района и спрашивать разрешения выйти на лоджию? Какое может быть пикетирование в собственной квартире? — спросила Татьяна Северинец.
В суде просмотрели видео, снятое милицией — на нем видны три человека на лоджии с большим бело-красно-белым флагом.
Суд оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину Северинцу.
Елена Янушковская за участие в этой же «акции на балконе» ранее получила штраф в 945 рублей.
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30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а...
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