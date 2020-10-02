До +25°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте в эти выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными, предупреждает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В субботу небо будет затянуто тучами, возможен дождь. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 14 м/с, воздух прогреется до +20°С.

На воскресенье обещают переменную облачность с дождями. Утром возможны грозы. Столбик термометра поднимется до +25°С. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Хороших выходных, друзья!