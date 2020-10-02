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До +25°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте в эти выходные
02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными, предупреждает
В субботу небо будет затянуто тучами, возможен дождь. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 14 м/с, воздух прогреется до +20°С.
На воскресенье обещают переменную облачность с дождями. Утром возможны грозы. Столбик термометра поднимется до +25°С. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 14 м/с.
Хороших выходных, друзья!
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А еще брестчан ждет сильный ветер.
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