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Льют дожди и дует ветер. Неприятной будет погода в Гродно в выходные
02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Климатическая осень наступила — и в эти выходные гродненцы это почувствуют. В ближайшие дни,
Суббота не порадует: холодно — +13−15°C, очень ветрено, все время дождь.
В ночь на воскресенье и весь выходной дожди продолжатся, ветер все так же будет дуть, но станет значительно теплее — до +22°C.
Хороших выходных, друзья!
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Климатическая осень наступила - и в эти выходные гродненцы это почувствуют.
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