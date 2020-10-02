Льют дожди и дует ветер. Неприятной будет погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Климатическая осень наступила — и в эти выходные гродненцы это почувствуют. В ближайшие дни, обещает pogoda.by, в Гродно иногда будет все еще тепло, но дождливо и очень ветрено.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суббота не порадует: холодно — +13−15°C, очень ветрено, все время дождь.

В ночь на воскресенье и весь выходной дожди продолжатся, ветер все так же будет дуть, но станет значительно теплее — до +22°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .