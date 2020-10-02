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Дожди, но все еще тепло. Погода в Гомеле в выходные
02.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень все ближе, но у гомельчан пока нет поводов унывать. В ближайшие дни,
В субботу +18°C, утром, днем и вечером возможны осадки.
В воскресенье еще теплее — до +20°C, но облачно, ветрено и снова не исключены дожди.
Хороших выходных, друзья!
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Конечно, уже не лето, но и для октября еще слишком тепло.
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