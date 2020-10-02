Дожди, но все еще тепло. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Осень все ближе, но у гомельчан пока нет поводов унывать. В ближайшие дни, обещает pogoda.by, будет все еще тепло, хотя и дождливо.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу +18°C, утром, днем и вечером возможны осадки.

В воскресенье еще теплее — до +20°C, но облачно, ветрено и снова не исключены дожди.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .