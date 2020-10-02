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Увольнение звезды Купаловского, санкции и другое. Что происходит в Беларуси 2 октября
02.10.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня стало известно, что Евросоюз с 2 октября намерен ввести санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, а звезду Купаловского, актрису Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.
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