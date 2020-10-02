Увольнение звезды Купаловского, санкции и другое. Что происходит в Беларуси 2 октября

Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно, что Евросоюз с 2 октября намерен ввести санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, а звезду Купаловского, актрису Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.