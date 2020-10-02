В Гомеле женщины в красном пришли к памятнику возлагать цветы, через пять минут их задержал ОМОН

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром, примерно в 7.30, в Гомеле женщины пошли возлагать цветы к памятнику Ирины Паскевич на улице Ирининской. Когда женщины фотографировались, появились силовики и задержали их, сообщают «Сильные новости».

Буквально спустя пять минут после того, как женщины подошли к памятнику, приехали три автобуса с силовиками. Женщин задержали. Сейчас они в РОВД Центрального района.

Среди задержанных была и активистка Светлана Король. Как сообщила дочь Светланы, Дарья Король, женщины были без символики, но в красной одежде.