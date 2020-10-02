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В Гомеле женщины в красном пришли к памятнику возлагать цветы, через пять минут их задержал ОМОН
02.10.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром, примерно в 7.30, в Гомеле женщины пошли возлагать цветы к памятнику Ирины Паскевич на улице Ирининской. Когда женщины фотографировались, появились силовики и задержали их,
Буквально спустя пять минут после того, как женщины подошли к памятнику, приехали три автобуса с силовиками. Женщин задержали. Сейчас они в РОВД Центрального района.
Среди задержанных была и активистка Светлана Король. Как сообщила дочь Светланы, Дарья Король, женщины были без символики, но в красной одежде.
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Когда женщины фотографировались, появились силовики и задержали их.
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