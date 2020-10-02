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При вылете из Минска просят предъявить обратный билет и назвать цель визита. Аэропорт объясняет, для чего

02.10.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY, которые недавно летели из Минска, столкнулись с новым правилом: теперь на стойке регистрации просят назвать цель визита, предъявить документ, который ее подтверждает, а также обратный билет. Пресс-служба Национального аэропорта «Минск — 2» подробно объясняет, с чем связано данное нововведение.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Коротко эту ситуацию описал один из подписчиков телеграм-канала «Мотолько помоги»:

— Сейчас вылетаю из Минска в Стокгольм — на регистрации потребовали цель визита, подтверждающий документ и обратный билет. Спрашиваешь, на каком основании, [отвечают] - требования аэропорта.

В пресс-службе национального аэропорта объясняют: из-за пандемии COVID-19 условия пересечения границы разных стран изменились, более того, они регулярно пересматриваются. По этой причине документы всех пассажиров, которые направляются в страны ЕС, подлежат контролю со стороны сотрудников авиаперевозчика.

— Связано это с тем, что обязанность возвращать пассажиров в аэропорт отправления, если их не впустили в страну следования, лежит на авиакомпании. Таким образом, авиаперевозчик проводит дополнительный контроль наличия необходимых документов для следования в страну назначения с целью минимизировать риски. Сотрудники аэропорта, задействованные в процессе регистрации на рейсы, выполняют требования авиакомпаний. При возникновении нестандартных ситуаций вопрос регулируется с представителем перевозчика. Вопрос недопуска пассажира на борт воздушного судна ввиду отсутствия обратного билета находится в компетенции исключительно авиакомпании, рейсом которой пассажир вылетал.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели TUT.BY, которые недавно летели из Минска, столкнулись с новым правилом: теперь на стойке регистрации просят назвать цель визита, предъявить документ, который...
 
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