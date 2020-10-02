В двух районах Минска могут временно запретить использовать воду после аварии

Источник материала: Tut.by

Со вчерашнего дня в Советском и Первомайском районах Минска проблемы с водой. В «Минскводоканале» рассказали о результатах мониторинга. Временно воду могут запретить использовать (это коснется частей районов).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вчера во время работ строители повредили трубопровод, по которому подают питьевую воду. Из-за аварии качество воды ухудшилось в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.

Сегодня, 2 октября, стали известны результаты мониторинга химико-бактериологической лаборатории «Минскводоканала». Ухудшение качества воды возможно по показателям «железо», «марганец», «мутность».

Лабораторная служба Минского городского центра гигиены и эпидемиологии наблюдает за качеством воды в пострадавших кварталах. Пробы отбирают каждые три часа, об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .

— Сейчас мы готовим документы о введении временного запрета использования водопроводной воды в питьевых целях в отдельных частях города, — сказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Сети водоснабжения продолжают промывать. Питьевую воду можно разлить из цистерн «Минскводоканала» по следующим адресам:

ул. Мирошниченко, 43;

ул. Гамарника, 17/15;

ул. Логойский тракт, 37/1;

ул. Мирошниченко, 17;

ул. Седых, 38.

За обновлением информации о расположении бочек можно следить на сайте «Минскводоканала» и в интерактивной карте подвоза питьевой воды.