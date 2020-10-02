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В двух районах Минска могут временно запретить использовать воду после аварии
02.10.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Со вчерашнего дня в Советском и Первомайском районах Минска проблемы с водой. В «Минскводоканале»
Вчера во время работ строители повредили трубопровод, по которому подают питьевую воду. Из-за аварии качество воды ухудшилось в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.
Сегодня, 2 октября, стали известны результаты мониторинга химико-бактериологической лаборатории «Минскводоканала». Ухудшение качества воды возможно по показателям «железо», «марганец», «мутность».
Лабораторная служба Минского городского центра гигиены и эпидемиологии наблюдает за качеством воды в пострадавших кварталах. Пробы отбирают каждые три часа, об этом сообщает агентство
— Сейчас мы готовим документы о введении временного запрета использования водопроводной воды в питьевых целях в отдельных частях города, — сказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.
Сети водоснабжения продолжают промывать. Питьевую воду можно разлить из цистерн «Минскводоканала» по следующим адресам:
За обновлением информации о расположении бочек можно следить на
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Со вчерашнего дня в Советском районе Минска проблемы с водой. В «Минскводоканале» рассказали о результатах мониторинга. Временно воду могут запретить...
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