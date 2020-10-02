О чем пишут в письмах из СИЗО политзаключенные - Бабарико, Тихановский, Колесникова, Знак и Власова

Источник материала: Tut.by

Белорусы массово пишут письма в СИЗО политзаключенным. А что те им отвечают? Наши читатели поделились ответами, которые получили от Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Марии Колесниковой, Максима Знака и Лилии Власовой.

«Говорят, год был очень урожайный на боровики»

Анастасия получила письмо от Виктора Бабарико, которое он написал 17 сентября. Он пишет:

— … Очень поэтично описали свою поездку в лес за грибами. Я тоже очень люблю собирать грибы, тем более в последние годы, когда уехал практически в лес. Но в этом году, увы, все пошло необычно. Хотя, говорят, год был очень урожайный на боровики.

Но мне кажется, что процесс сбора и поиска любых хороших вещей всегда очень захватывающий. Особенно если представить, что команду для проектов люди тоже собирают по крупицам. Подбирая человека под человека и вместе с тем, чтобы потом получился очень вкусный и полезный «грибной суп». А как же приятно, когда его «вкус» оценят и другие люди!



Фото: читательница TUT.BY

Надеюсь, когда-нибудь удастся посмотреть то, что Вы делаете своими руками и с чем будут связаны Ваши воспоминания о 2020:) У меня все более-менее стабильно, особых потрясений и изменений нет:) Только вот не знаю: хорошо это или плохо:) (…) Я тоже разделяю ваши убеждения, что все плохое обязательно уйдет и небо опять озарится солнышком:)

Все у нас будет хорошо!

В нашем (неразборчиво) собрано столько невероятно вкусных, красивых и полезных «грибов», что суп не может не получиться замечательным!:) Поэтому унывать с такими мыслями и письмами, как Ваше, точно не буду:) Вместе — к лучшему!



Фото: читательница TUT.BY

— 27 августа получила открытку, настоящую, от Сергея Тихановского, который подписал ее еще 10 августа, — пишет еще одна наша читательница. — Необычно то, что он «перепутал» мое имя. Меня зовут Карина. Меня часто называют, то Кристиной, то Катериной. Вот и Сергей ко мне обратился Катерина. Не могу сказать, на какое из писем я получила ответ, так как писала ему несколько раз. Я расплакалась. Для меня было символично, что пришла она накануне моего дня рождения и сама открытка в моих любимых фиолетовых тонах. Каждый день я смотрю на нее и думаю о всех этих удивительных сильных людях, — пишет наша читательница.



Фото: читательница TUT.BY



Фото: читательница TUT.BY

«Можно отдыхать, а другие невероятные обязательно справятся»



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Адвокат Максим Знак ответил нашей читательнице Веронике.

— Очень приятно получить от Вас чудесную открытку, а в ней — еще более чудесные слова и даже логотип:) Это невероятно. Отдельное спасибо за то, что пишете о том, что можно спокойно отдыхать, а другие невероятные обязательно справятся. Это лучшая новость и это вдохновляет!



Фото: читательница TUT.BY

Мексиканскую песню об именах надо перепеть на белорусский манер. Конечно, про бульбу. Вось вам з пылу, з жару.

Бульба

Яны думалі - нас пахавалі…

А мы бульба! Як нас пахаваць?

Мы зялёным зямлю прабівалі,

Спрабавалі да неба дастаць.

Яны рэзалі нас на кавалкі,

Але кожны прарваўся наверх.

Стала болей нас! Неспадзяванка!

Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!

Яны ў цемры мяхі пакідалі,

Яны думалі - гэта адказ,

Але мы прарасталі ў падвале,

Мы — жывыя! Не знішчыце нас!

А вот что ответил Максим Знак Анастасии:

— Настя, здрасьте! Простите за фамильярность. Я так говорю обычно хорошо знакомым Анастасиям. Но, судя по всему, мы уже хорошо знакомы — помню про переписку о песне, а сейчас еще Ваша открытка у меня первая! Пока больше никаким письмам прорваться не удалось, так что я очень доволен — и открытка, и с историей, и рисунок. Глядя на рисунок, я вспомнил пшеничные поля, птиц и грозовые тучи Ван Гога, а еще про триатлон. В моем клубе actius! тоже такой символ — дорога, уходящая вдаль. Главное, что она идет ровно и просто — к небу и облакам.

В общем, очень мне понравилось Ваше послание — спасибо большое!

О своей жизни что написать — не знаю: в общем-то сплошной быт и ничего интересного.



Фото: читательница TUT.BY

Но ощущение, что примерно шесть миллионов невероятных людей находятся в менее стесненных обстоятельствах, вселяет оптимизм и надежду. Несмотря на то что у вас просто потрясающе хорошо удается переписка со временно недоступными белорусами. Надеюсь, что эта практика в скором времени будет невостребованной и можно будет со всеми общаться очно.

Еще раз спасибо и всем огромный привет! Падать духом — это точно не про нас:)



Фото: читательница TUT.BY

«Идея выпить кофе вместе — супер! Правда, пока не могу предположить когда:)»

Полина и Маша получили письмо от Сергея Тихановского от 22 сентября.



Фото: читательница TUT.BY

— Здравствуйте, Полина и Маша! Идея выпить кофе вместе — супер! Правда, пока не могу предположить когда:) Ваше письмо очень поднимает настроение! Новости крутые и интересные. Мне никто о них не говорил. Студенты супер! Неужели в каждом вузе дресс-код? Про день рождения передам! Спасибо! А за кофе готов тоже постоять в очереди! Обязательно пишите такие новости! Спасибо вам за поддержку! Привет всем! Кстати, есть площадь Тихановских, я слышал. Верым. Можам. Абавязкова пераможам! — говорится в письме.

Еще одно письмо нашей читательнице прислала Мария Колесникова. Она сейчас находится в изоляторе в Жодино.



Фото: читатель TUT.BY

— Здравствуйте Анастасия! Очень рада получить письмо именно от вас! Конечно, я вас помню! Я не падаю и не собираюсь падать духом! У всех есть и воля, и сила! И каждый из нас «может все изменить»! Очень важно это помнить и не сдаваться! Не опускать руки! Рисунок — прекрасный! Спасибо огромное — он очень меня порадовал! За меня не переживайте, со мной все хорошо. Я очень быстро и абсолютно безболезненно адаптировалась к новой ситуации в моей жизни. Берегите себя, верьте в себя, ни в коем случае не опускайте руки! Только вперед! Вместе — победим! — написано в письме.



Фото: читательница TUT.BY

«Главная проблема — это ложь, которая все это покрывает»



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Это письмо пришло нашей читательнице от Сергея Тихановского 30 августа. Написал он его еще 1 августа.

— Здравствуйте, Марина и ваша семья! Муж молодец, что (неразборчиво) на видео. Спасибо за слова поддержки. Действительно, проблем хватает во всех областях, но главная проблема — это ложь, которая все это покрывает. Белорусское чудо — это серьезная проблема, и скоро мы узнаем реальные цифры. Про зарытые деньги в землю в нашей «экономике» — это одно из того, что меня сподвигло снимать видео. Про место обычного человека в сегодняшней Беларуси вы написали очень точно. Ну а что касается людей: каждый народ достоин своей власти. Это на ваши мысли о Боге и белорусах. Если люди поменяются, то и власть тоже. Тогда вы сможете поверить в Бога (ну или называйте это вселенной). Очень понравилось ваше письмо. Пишите чаще. Буду рад дружить с вашей семьей. Спасибо вам! — написал он.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

«Мы действительно невероятные. В смысле мы все — белорусы»

Алена получила письмо от Максима Знака. В нем он пишет:

— Если, несмотря на некоторую неоднозначность при правоприменении дети хотят стать юристами, то есть еще надежда :) Я, конечно, хотел стать космонавтом, а потом — десантником. Но уж получилось, как получилось. Мне очень нравится мысль, и мы всегда это повторяли — это не я какой-то особенный, это все — особенные. Очень здорово, что тех, кто готов поступать правильно, даже если это тяжело, становится все больше. Мы действительно невероятные. В смысле мы все — белорусы. Спасибо и до встречи.



Фото: читательница TUT.BY

А вот еще одно письмо от Тихановского. Его получила наша читательница Жанна 10 сентября, а было написано 10 августа.

— Здравствуйте, Жанна! Спасибо за ваше письмо, слова поддержки и конверты первого класса! Один раз отправляю вам. Привет вашим родителям! Верю в лучшее для нашей страны! Пусть, как вы написали, радость вернется в наши сердца! В сердца белорусов. Мое сердце в этом году не перестанет восхищаться и радоваться белорусами! Вы молодцы! Верым. Можам. Пераможам, — написал Тихановский.



Фото: читательница TUT.BY

И в качестве постскриптума отметил, что жмет руку, и нарисовал ладонь.



Фото: читательница TUT.BY

«Пусть молодежь учится, у них будет много работы»

Вероника получила ответ от юриста Лилии Власовой.

— Спасибо за жизнеутверждающую открытку и добрые слова в мой адрес. С Фемидой у нас действительно проблемы. Законодательство обнулилось. Нужно будет многое восстанавливать. Пусть молодежь учится, у них будет много работы. У меня почти нет новостей, здесь время течет очень медленно, особенно выходные дни. Тем не менее каждый прожитый день приближает к свободе. Поэтому дни считаю, сегодня 23 дня, как я нахожусь в тюрьме. Ко мне приходят письма коллег, юристов и медиаторов, и незнакомых людей со словами поддержки и надежды. Эти письма, как и ваше, реально поддерживают и вселяют надежду. Хочется пожелать вам оптимизма, здоровья и доброго настроения, — пишет Власова.



Фото: читательница TUT.BY



Фото: читательница TUT.BY