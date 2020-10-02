С 1 октября TUT.BY лишен статуса СМИ по приказу Мининформа. Как это работает?

Источник материала: Tut.by

Второй день крупнейший белорусский портал работает без статуса СМИ, который был на три месяца приостановлен по приказу Мининформа. Объясняем, что это значит.

СМИ нет, а TUT.BY работает. Это как? Возможность регистрироваться как СМИ у белорусских интернет-ресурсов появилась в конце 2018 года, до этого сайты и порталы страны работали без этого статуса. Регистрация не обязательная, а добровольная. Многие сайты страны не проходили эту процедуру и успешно работают. TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, сейчас по приказу Мининформа статус приостановлен на три месяца: с 1 октября по 30 декабря. Это значит, что с 1 октября TUT.BY продолжает работать как интернет-ресурс без статуса СМИ. По закону, владелец интернет-ресурса вправе собирать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, излагать на интернет-ресурсе личные суждения и оценки с указанием собственного имени или псевдонима. То есть мы продолжаем на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире.

А как же официальная информация, будет ли она появляться на TUT.BY? TUT.BY всегда выступал и выступает за всестороннее освещение проблем и против однобокой подачи информации. Мы по-прежнему продолжим публиковать официальную информацию госорганов, которую считаем важной для наших пользователей. При подготовке материалов мы все так же будем обращаться к властям за комментариями и будем готовы предоставить площадку для их ответов. Да, госорганы вправе отказать (хотя никакого прямого запрета нет) нам в комментарии или аккредитации на официальное мероприятие. Но будем честны: такое нередко случалось и в то время, когда TUT.BY работал со статусом СМИ. Мы же исходим из того, что властям важно не скрывать свою позицию, а, наоборот, доносить ее до максимального количества белорусов. И если госорганы хотят быть услышаны, то не станут закрываться от такой большой аудитории. TUT.BY сейчас читает 69% пользователей белорусского интернета — это лучший показатель в стране.

Что же тогда изменилось? Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. — Самая большая угроза состоит в том, что наши журналисты теперь не смогут выходить «в поле» и спокойно работать на акциях протеста. То есть они могут восприниматься людьми в оливковой форме и балаклавах как участники акции протеста. Соответственно — суды, сутки и так далее. Мы не будем рисковать в этой ситуации и отправлять журналистов «в поле» без какого-либо статуса, — объяснила главный редактор TUT.BY Марина Золотова.

И как теперь TUT.BY будет освещать акции протеста? Конечно, мы будем обжаловать решение Мининформа. А пока будем использовать материалы других медиа, а также пользовательский контент и просим вас нам помочь. Если рядом происходит что-то интересное, вы видите колонны людей с флагами, неизвестных в балаклавах и шлемах — снимайте это на видео и присылайте нам. Если у вас есть видео задержаний, активных действий силовиков, ярких протестующих — тоже присылайте. Поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе можно в телеграме , вайбере или отметив в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive . Самое важное, как это было и прежде, будет опубликовано на портале TUT.BY, в наших соцсетях и телеграм-каналах.