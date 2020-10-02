На помощь тем, кто потерял работу из-за гражданской позиции, белорусы собрали более миллиона рублей

Источник материала: Tut.by

В июле в Беларуси появилась инициатива «Скорая взаимопомощь». Волонтеры проекта поддерживают людей, которые из-за своей гражданской позиции остались без работы. За два с половиной месяца с их помощью неравнодушные белорусы собрали для пострадавших более миллиона рублей. Кроме того, 31 человеку нашли новую работу, 46 проходят переквалификацию.



Минск, 27 сентября. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Скорая взаимопомощь» — это площадка, которая объединяет тех, кому нужна помощь, с теми, кто хочет помочь.

— Каждый день сотни людей заявляют о своей готовности помочь финансово на время поиска новой работы тем, кто был несправедливо уволен, — говорит Елена Живоглод, активистка сообщества «Честные люди». — Кроме того, в нашей базе уже более 500 граждан и компаний, готовых обучать и предоставлять работу.

Как все это работает? Чтобы получить поддержку от проекта, нужно оставить заявку на сайте «Скорой взаимопомощи» . Затем волонтеры-верификаторы ее проверят. Их задача убедиться, что человек действительно пострадал из-за своей гражданской позиции: уточнить все детали, получить необходимые подтверждающие документы.

— Параллельно человека знакомят с его HR-куратором. Он выясняет, какие у пострадавшего пожелания относительно будущего места работы, хочет ли он продолжить работу по специальности или освоить новую профессию, — поясняют волонтеры проекта. — В зависимости от ситуации подбирается или обучение, или вакансия из базы, или же человеку помогают составить резюме и подготовиться к собеседованиям.

По словам представителей инициативы, за два с половиной месяца работы им поступило более 1800 заявок с просьбой о помощи. Часть из них не были связаны с потерей работы. В итоге их передали в другие волонтерские организации, которые помогают в соответствующих случаях.

На данный момент на сайте инициативы опубликованы анкеты 416 человек, которые рассказали свои истории. Среди них — представители силовых структур, учителя, рабочие, журналисты. Каждому из них оказана необходимая помощь: временная финансовая поддержка, переобучение или поиск новой работы.

— Чтобы поддержать этих и других людей, к 30 сентября неравнодушные белорусы уже собрали более миллиона рублей, — уточняют собеседники.