|
Мужчина на акции протеста в Гродно ударил сотрудницу ОМОНа. Возбуждено уголовное дело
02.10.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 27 сентября на акции протеста 49-летний мужчина из Мостов ударил сотрудницу ОМОНа. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел,
Во время задержаний у молодежного центра «Галактика» мужчина попытался отбить правонарушителей у ОМОНа, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. На его пути встала сотрудница милиции — мужчина ударил ее.
Позже мужчину задержали.
Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны еще трое жителей Гродно. Все они в ИВС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позже мужчину задержали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)