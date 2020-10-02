Мужчина на акции протеста в Гродно ударил сотрудницу ОМОНа. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Гродно 27 сентября на акции протеста 49-летний мужчина из Мостов ударил сотрудницу ОМОНа. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает МВД.

Во время задержаний у молодежного центра «Галактика» мужчина попытался отбить правонарушителей у ОМОНа, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. На его пути встала сотрудница милиции — мужчина ударил ее.

Позже мужчину задержали.

Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны еще трое жителей Гродно. Все они в ИВС.