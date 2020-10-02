Польша согласовала с Европарламентом план помощи Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского совета в Брюсселе сегодня представил «план Маршалла» для Беларуси. Как заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, программа, представленная Моравецким, была хорошо воспринята лидерами стран ЕС, сообщает PAP .

«План Маршалла» - это стабилизационный пакет, который включает финансовую и экономическую поддержку, инвестиции в инфраструктуру. Его предлагается реализовать в случае проведения в нашей стране повторных выборов.

Моравецкий отметил, что план включает в себя международные институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, в него входят и европейские институты: Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Премьер-министр Польши отметил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен намерена представить в ближайшее время план реализации поддержки демократических перемен в Беларуси.

Напомним, что ранее Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, которые не были «ни свободными, ни справедливыми». ЕС до сих пор настаивает на безоговорочном освобождении политзаключенных и проведении национального диалога, на котором настаивает оппозиция.