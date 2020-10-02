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Польша согласовала с Европарламентом план помощи Беларуси
02.10.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского совета в Брюсселе сегодня представил «план Маршалла» для Беларуси. Как заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, программа, представленная Моравецким, была хорошо воспринята лидерами стран ЕС, сообщает
«План Маршалла» - это стабилизационный пакет, который включает финансовую и экономическую поддержку, инвестиции в инфраструктуру. Его предлагается реализовать в случае проведения в нашей стране повторных выборов.
Моравецкий отметил, что план включает в себя международные институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, в него входят и европейские институты: Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
Премьер-министр Польши отметил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен намерена представить в ближайшее время план реализации поддержки демократических перемен в Беларуси.
Напомним, что ранее Евросоюз
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского совета в Брюсселе сегодня представил «план Маршалла» для Беларуси.
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