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Польша согласовала с Европарламентом план помощи Беларуси

02.10.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского совета в Брюсселе сегодня представил «план Маршалла» для Беларуси. Как заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, программа, представленная Моравецким, была хорошо воспринята лидерами стран ЕС, сообщает PAP.

«План Маршалла» - это стабилизационный пакет, который включает финансовую и экономическую поддержку, инвестиции в инфраструктуру. Его предлагается реализовать в случае проведения в нашей стране повторных выборов.

Моравецкий отметил, что план включает в себя международные институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, в него входят и европейские институты: Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Премьер-министр Польши отметил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен намерена представить в ближайшее время план реализации поддержки демократических перемен в Беларуси.

Напомним, что ранее Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, которые не были «ни свободными, ни справедливыми». ЕС до сих пор настаивает на безоговорочном освобождении политзаключенных и проведении национального диалога, на котором настаивает оппозиция.

Сегодня Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем, сейчас там порядка 40 человек. Однако Александр Лукашенко в него так и не был включен.

 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского совета в Брюсселе сегодня представил «план Маршалла» для Беларуси.
 
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