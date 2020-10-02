Генпрокуратура взялась за «Современник» и Тучинский сквер: земли изъять, сквер - восстановить

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура занялась Тучинским сквером и недостроем на месте кинотеатра «Современник» и констатировала: парк, который должны были реконструировать, превратился в «заброшку», на месте культурно-развлекательного комплекса — строительная свалка. В ведомстве рассказали , какие меры приняли в Мингорисполкоме после предписания.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Что происходило со сквером и недостроем на месте кинотеатра

Сквер примыкает к стройке на месте бывшего кинотеатра «Современник». За сорок лет с момента основания парка Мухля (так в народе называют как минимум три столичных водоема. — Прим. TUT.BY) территорию благоустраивали лишь однажды. В 1970-х пруд и сквер очистили и благоустроили, установили скульптуры на морскую тему. В свое время место было довольно оживленное, вспоминают очевидцы.

В этом году Генеральная прокуратура выяснила, из-за каких нарушений Тучинский сквер фактически утратил социальную и природоохранную значимость.

В 2009-м началась реконструкция сквера и до сих пор она не завершена, за это время практически исчезли водные объекты, деревья ослабли либо уничтожены, уникальные малые архитектурные формы а-ля Гауди авторов Леонида Гельфанда и Юрия Кустова изношены.











А так сквер выглядел в свои лучшие годы

На месте бывшего кинотеатра «Современник» у сквера — недострой. В 2011 году объект выкупила турецкая компания «Минск Принцесс Отель» (дочерняя структура Princess International Group, компания управляет отелем Сrowne Plaza, также турки владеют несколькими казино Princess) и планировала построить тут культурно-развлекательный комплекс. Денег на проект не хватило, в 2016-м строительство законсервировали , хотя к этому времени объект должны были сдать.

В итоге на этом месте образовалась строительная свалка, заросшая кустарником.

Сквер местные власти определили как соцнагрузку для инвестора, хотя в компании это отрицали.

В 2018 году «Минск Принцесс Отель» обещали возобновить работы на объекте, а также благоустроить прилегающую территорию, но и эти планы не воплотились в жизнь. В итоге власти занялись вопросом изъятия участка у собственника.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2020 году 7 августа штаб Светланы Тихановской решил организовать в Тучинском сквере митинг , сюда приехали ГАИ, трактор, ремавтодор, глава района. Последний заявил, что в Тучинском начался ремонт. На самом деле никакой ремонт после отъезда штаба и чиновника никто не проводил, сквер остался в таком же удручающем состоянии.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Генпрокуратура: ситуация стала возможной из-за ослабленного контроля

В Генпрокуратуре констатируют: плачевная ситуация с Тучинским сквером стала возможной в том числе из-за ослабленного контроля местных властей.

— В нарушение законодательства неиспользуемые по целевому назначению земельные участки не изымались, судьба долгостроя не решалась. Должностные лица, виновные в ненадлежащем контроле за использованием земель, а также игнорировании обоснованных требований граждан, привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщают в Генпрокуратуре.













После предписания ведомства Мингорисполком принял меры к изъятию земель (их кадастровая стоимость составила 3,5 миллиона долларов), прекращению права собственности на здание бывшего кинотеатра, предъявлению к оплате земельного налога.

В отношении субъекта хозяйствования начали административный процесс.

Генпрокуратура взяла на контроль вопрос использования изъятого участка, а также восстановление сквера.