|
Уже третье воскресенье подряд ГАИ закрывает остановку в центре Могилева - «из-за протестных акций»
02.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в это воскресенье, 4 октября, ГАИ снова закроет остановку «Диагностический центр». Причина та же — «необходимость обеспечения безопасности граждан»,
Остановку общественного транспорта закроют с 13.00, то есть с этого времени не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров общественного транспорта. Как долго продлится ограничение, не сообщается.
«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, проходящих по призывам Telegram-каналов, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — так объясняет закрытие остановки ГАИ.
Напомним, остановку закрывают уже третье воскресенье подряд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закрыть остановку нужно ради безопасности, считают в милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)