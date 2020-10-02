Уже третье воскресенье подряд ГАИ закрывает остановку в центре Могилева - «из-за протестных акций»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в это воскресенье, 4 октября, ГАИ снова закроет остановку «Диагностический центр». Причина та же — «необходимость обеспечения безопасности граждан», сообщает УВД.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Остановку общественного транспорта закроют с 13.00, то есть с этого времени не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров общественного транспорта. Как долго продлится ограничение, не сообщается.

«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, проходящих по призывам Telegram-каналов, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — так объясняет закрытие остановки ГАИ.

Напомним, остановку закрывают уже третье воскресенье подряд.