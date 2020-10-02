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Коллегия адвокатов просит МВД провести проверку задержания защитника Марии Колесниковой

02.10.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Людмилу Казак схватили в центре города 24 сентября. На следующий день ей присудили штраф за неповиновение, показания против защитника Марии Колесниковой дали милиционеры с измененными данными Иванов и Александрович. Республиканская коллегия адвокатов считает, что задержание было произведено с нарушением законодательства


Фото: TUT.BY

"24 сентября 2020 года в отношении адвоката юридической консультации №2 Центрального района Минска Минской городской коллегии адвокатов Казак Людмилы Сергеевны сотрудниками РУВД Центрального района Минска произведено административное задержание с нарушением законодательства.  В этой связи 2 октября 2020 года Белорусская республиканская коллегия адвокатов направила в Министерство внутренних дел письмо с просьбой провести проверку по указанному факту и привлечь к установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушении требований законодательства, с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем" , - сообщила на своей странице в фейсбуке Белорусская республиканская коллегия адвокатов.

Людмилу Казак схватили в центре города 24 сентября. Как было указано в протоколе, адвоката задержали по подозрению в участии в митинге, но она не подчинилась сержанту Иванову, размахивала руками и упиралась ногами. В итоге на нее был составлен протокол по ст.23.4 КоАП «Неповиновение требованиям сотрудников милиции».

Людмила Казак не согласилась с этими обвинениями. Она считает: ее задержание связано с тем, что защищает Марию Колесникову по уголовному делу.  Против адвоката по скайпу и в балаклавах свидетельствовали сотрудники милиции с измененными данными - Иванов Иван Иванович и Александрович Александр Александрович.

Людмилу Казак признали виновной и присудили ей штраф в 25 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Людмилу Казак схватили в центре города 24 сентября. На следующий день ей присудили штраф за неповиновение, показания против защитника Марии Колесниковой дали...
 
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