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Трамп и его жена заразились COVID-19

02.10.2020 16:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Twitter президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании Трамп положительные результаты теста на Covid-19. 

Он написал: "Сегодня мы с Меланияй сдали положительный итог на COVID-19", добавив, они начали карантин и процесс восстановления.

Как отметил в служебной записке врач президента США Шон Конлисообщает AP, 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме во время выздоровления".

По словам доктора, президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев.

Как передаёт 1tv.ru, Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления.

В своем послании российский президент отметил: "Уверен, что присущие Вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом".

Не остался в стороне и белорусский президент Александр Лукашенко, он пожелал скорейшего выздоровления Трампу и его супруге Мелании, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В источнике напомнили, что у действующего американского лидера складывается ситуация, аналогичная той, которую недавно пережил глава белорусского государства. В частности, Трамп заболел как раз в разгар предвыборной кампании, как ранее случилось с А. Лукашенко.

"Но сильный президент и не с такими напастями справляется. Дональд, белорусский опыт вам в помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, США не присоединились к Канаде и Великобритании и не утвердили санкции против Лукашенко.

 
 
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В Twitter президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании Трамп положительные результаты теста на Covid-19. 
 
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