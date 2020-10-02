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Трамп и его жена заразились COVID-19
02.10.2020 16:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Twitter президент США Дональд Трамп
Он написал: "Сегодня мы с Меланияй сдали положительный итог на COVID-19", добавив, они начали карантин и процесс восстановления.
Как отметил в служебной записке врач президента США Шон Конли,
По словам доктора, президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев.
Как передаёт 1tv.ru, Владимир Путин
В своем послании российский президент отметил: "Уверен, что присущие Вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом".
Не остался в стороне и белорусский президент Александр Лукашенко, он
В источнике напомнили, что у действующего американского лидера складывается ситуация, аналогичная той, которую недавно пережил глава белорусского государства. В частности, Трамп заболел как раз в разгар предвыборной кампании, как ранее случилось с А. Лукашенко.
"Но сильный президент и не с такими напастями справляется. Дональд, белорусский опыт вам в помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, США
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В Twitter президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании Трамп положительные результаты теста на Covid-19.
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