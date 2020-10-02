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Театр в Беларуси: Зою Белохвостик уволили, гродненские артисты записали обращение против насилия

02.10.2020 16:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Высказывания против насилия привели к тому, что театр Янки Купалы остался без ведущих актеров, народную артистку Зою Белохвостик уволили из Академии искусств. Актеры Гродненского театра кукол записали видео в поддержку коллег.

Гродненские актеры записали видеообращение против насилия и опротестовали публикации в госСМИ. Они потребовали прекратить давление на людей искусства.

В видео актеры напомнили, что после открытых высказываний против насилия из Купаловского театра был уволен его руководитель Павел Латушко, и вместе с ним ушли 58 артистов и работников.

После чего в знак солидарности были отменены спектакли в Гродненском драматическом театре, а в «идеологически правильных» госСМИ началась травля актеров этого театра. Двух человек уволили, четверым не выплатили премию. Это вызывает недоумение у их коллег и зрителей.

«Пока актеры не высказывали свою гражданскую позицию, о них выходили хвалебные статьи в СМИ, их награждали званиями и премиями. Как только они высказались, их стали называть бездарными и ненужными», - гродненские актеры.

Они спрашивают, почему Министерство культуры и Гродненское облуправление культуры позволяют этому случиться?

«Если мы бюджетники, это не говорит о том, что мы не имеем права на свою оценку происходящего в стране. В любом театре главное - это труппа, а не руководство. Так было, так есть и так будет. Если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управления культуры», - считают они.

Они требуют опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в «Гродненская правда» и «Советская Беларусь».

«Мы крайне возмущены методами руководства директора Гродненского драматического театра Гедича Игоря Николаевича. Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных. Наши коллеги, купаловцы, а также актеры Гродненского драматического театра проявили солидарность: они повели себя по-человечески, а вы, пишущие оскорбительные статьи о ненужности искусства и увольняющие ведущих мастеров сцены, лишь показываете свою подлость, трусость и безграмотность. Искусство против насилия», - заявляют актеры кукольного театра Гродно.

Зое Белохвостик не продлили контракт в Академии искусств

Народная артистка Беларуси, ушедшая ранее из театра Я.Купалы в Минске в знак солидарности с уволенным директором Павлом Латушко, осталась без работы. Ей просто не продлили контракт о сотрудничестве в БГАИ.

По словам артистки, каждый год договор продлевался, а в этом году, после выборов, такого не произошло.

Зоя Белохвостик работала в Купаловском театре с 1982 года. Она ушла из него вместе с большей частью труппы, которые уволились вместе с директором Павлом Латушко, выступившим против насилия после выборов в Беларуси.
 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Высказывания против насилия привели к тому, что театр Янки Купалы остался без ведущих актеров, народную артистку Зою Белохвостик уволили из Академии искусств....
 
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