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МВД: в Волковыске подожгли дом и машину милиционера. Возбуждены уголовные дела
02.10.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Волковыске горели дом и машина милиционера,
Сначала на улице Победы горела Audi 80. В результате возгорания у машины поврежден моторный отсек.
Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом того же милиционера. Огонь успел повредить кровлю — в том числе рядом стоящего гаража.
Похоже, что это поджоги. В МВД предполагают, что они связаны с работой потерпевшего.
По фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенных общеопасным способом, возбуждены уголовные дела. Причастных ищут.
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Это случилось ночью 2 октября.
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