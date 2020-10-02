МВД: в Волковыске подожгли дом и машину милиционера. Возбуждены уголовные дела

Источник материала: Tut.by

В Волковыске горели дом и машина милиционера, сообщает МВД. Это случилось ночью 2 октября.







Сначала на улице Победы горела Audi 80. В результате возгорания у машины поврежден моторный отсек.

Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом того же милиционера. Огонь успел повредить кровлю — в том числе рядом стоящего гаража.

Похоже, что это поджоги. В МВД предполагают, что они связаны с работой потерпевшего.

По фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенных общеопасным способом, возбуждены уголовные дела. Причастных ищут.