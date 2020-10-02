Коронавирус в Беларуси: прирост за сутки - уже больше 400 новых случаев

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 2 октября зарегистрированы 79 421 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале . Прирост за сутки — 402 новых инфицированных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 74 982 пациента (плюс 205 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 844 пациента (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 1 897 263 теста (19 823 за последние сутки).

Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невозможно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить в свою поликлинику по месту жительства.