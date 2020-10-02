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Санэпидслужба разрешила пить воду из крана в Первомайском и Советском районах Минска

02.10.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Первомайском и Советском районах сделали новые анализы воды. Теперь отклонений от норм нет. Об этом со ссылкой на санэпидемслужбу столицы сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

— Среди проб, отобранных лабораторией санэпидемслужбы Минска в 12.00, нестандартных не зафиксировано, — отметила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

На данный момент ограничений по использованию водопроводной воды в питьевых целях нет, уточнила она.

Динамическое наблюдение за качеством воды в водопроводной сети продолжается. Пробы отбирают каждые три часа.

Вчера во время работ строители повредили трубопровод, по которому подают питьевую воду. Из-за аварии качество воды ухудшилось в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.

Сегодня утром санитарные врачи сообщали об отклонениях от нормативов по мутности и содержанию железа. Была рекомендация не пить воду из крана жителям нескольких минских улиц.

 
Теги: Минск
 
 
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В Первомайском и Советском районах сделали новые анализы воды. Теперь отклонений от норм нет. Об этом со ссылкой на санэпидемслужбу столицы сообщает...
 
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