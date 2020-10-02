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В Беларуси введут ответственность родителей за участие детей в протестах

02.10.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Министерство внутренних дел будет инициировать введение административной ответственности родителей, которые приходят с несовершеннолетними детьми на протестные акции, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"МВД будет выступать за то, чтобы ввести административную ответственность родителей, которые приводят своих детей на уличные протестные акции", – заявил журналистам в пятницу первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, отвечая на вопрос Sputnik.

По его словам, он считает "циничным, когда родители выставляют детей перед оцеплением".

"Толпа в 15-20, 30 тысяч человек в определенный момент может стать неуправляемой, и обеспечить безопасность ребенка будет невозможно. Исключительный цинизм, когда маленьких деток выставляют перед нашими боевыми порядками, перед щитами, перед "егозой". Как профессионал могу сказать: любое качание толпы в этом направлении – дети будут просто размазаны", – сказал Казакевич.

Замминистра задал риторический вопрос: "Вот кто-то из родителей об этом думает?"

По этой причине, заметил Казакевич, министерство и выступило с подобной инициативой. Он подчеркнул, что ранее такой нормы в отечественном законодательстве не было.

© Sputnik / Андрей Александров
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Кроме этого, Казакевич заявил, что МВД будет инициировать усиление ответственности граждан за участие в несанкционированных уличных акциях.

В середине сентября прокуратура рассказала, что только в Минске вынесено 140 предупреждений в отношении жителей столицы, которые брали с собой на протесты несовершеннолетних детей. Работа по установлению тех родителей, которые участвовали в акциях с детьми, продолжается. "Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии", – проинформировали в прокуратуре.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, дети которых участвовали в митингах, будет дана соответствующая правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Также МВД будет инициировать усиление ответственности граждан за участие в несанкционированных уличных акциях.
 
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