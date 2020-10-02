|
В Беларуси введут ответственность родителей за участие детей в протестах
02.10.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Министерство внутренних дел будет инициировать введение административной ответственности родителей, которые приходят с несовершеннолетними детьми на протестные акции, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"МВД будет выступать за то, чтобы ввести административную ответственность родителей, которые приводят своих детей на уличные протестные акции", – заявил журналистам в пятницу первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, отвечая на вопрос Sputnik.
По его словам, он считает "циничным, когда родители выставляют детей перед оцеплением".
"Толпа в 15-20, 30 тысяч человек в определенный момент может стать неуправляемой, и обеспечить безопасность ребенка будет невозможно. Исключительный цинизм, когда маленьких деток выставляют перед нашими боевыми порядками, перед щитами, перед "егозой". Как профессионал могу сказать: любое качание толпы в этом направлении – дети будут просто размазаны", – сказал Казакевич.
Замминистра задал риторический вопрос: "Вот кто-то из родителей об этом думает?"
По этой причине, заметил Казакевич, министерство и выступило с подобной инициативой. Он подчеркнул, что ранее такой нормы в отечественном законодательстве не было.
© Sputnik / Андрей Александров
Кроме этого, Казакевич заявил, что МВД будет инициировать усиление ответственности граждан за участие в несанкционированных уличных акциях.
В середине сентября прокуратура рассказала, что только
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, дети которых участвовали в митингах,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также МВД будет инициировать усиление ответственности граждан за участие в несанкционированных уличных акциях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)