«Не могла по-другому». Преподаватель меда заступилась за студентов, назавтра ей предложили уволиться

Источник материала: Tut.by

По словам читателей TUT.BY, в четверг, 1 октября, ректорат Белорусского государственного медицинского университета встретился со студентами, которые в среду вышли на сидячий протест. Поддержать ребят пришла преподаватель-совместитель Юлия Матусевич. В пятницу утром, рассказала Юлия, ей позвонили из вуза и предложили написать заявление по собственному желанию.



Скриншот видеообращения преподавателей БГМУ

На работу в БГМУ Юлию Матусевич пригласили в феврале. Она преподаватель-совместитель лаборатории практического обучения. В вузе, поясняет, такой порядок: совместителей принимают на учебный год, когда он завершается, с человеком заканчивается контракт. Летом Юлию уволили, а с 16 сентября до 30 июня снова взяли в штат. У преподавателя было 0,25 ставки. Это три пары в неделю.

— В среду многие студенты приняли участие в так называемой сидячей забастовке, — рассказывает собеседница. — Вчера во время моего занятия в аудиторию зашла декан педиатрического факультета и пригласила одну из девушек, которая была на акции, подойти к двум часам в ректорат и дать пояснение о том, что это было. В назначенное время у меня была "форточка", поэтому я пошла вместе со студентами. Хотела их поддержать.

Встреча, рассказывает собеседница, проходила в зале библиотеки. Юлию туда тоже пропустили. В конце беседы преподаватель-совместитель попросила разрешения высказаться.

— На встрече администрация говорила, что студенты не уважают администрацию и преподавателей, не идут на диалог и не соблюдают медицинскую этику, — продолжает Юлия. — В то же время на заседании ректорат сидел за столами, а приглашенные студенты стояли. К моменту, когда нам разрешили высказаться, прошло около 40 минут. Я сказала: если вы хотите уважения со стороны студентов, то и вы их должны уважать. Вы сидите, вам комфортно, а студенты слушают стоя.

Второй момент, на который, по словам Юлии, она обратила внимание, — это жалобы от тех, кому студенты помешали своей акцией. Юлия попросила их показать.

— На встрече присутствовал представитель прокуратуры Московского района. Когда студентам разрешили задавать вопросы, они у него спросили: почему в РУВД избивали людей. Он ответил: покажите мне тех, кого избивали, — передает ту беседу преподаватель-совместитель. — В ответ на это я поинтересовалась, если, как нам до этого объясняли, своей акцией студенты нарушили правила внутреннего распорядка и пожарной безопасности, на что пожаловались люди, то скажите, кто эти люди.

Вместо ответа, говорит собеседница, студентам сообщили, что им вынесено предупреждение об участии в несанкционированном митинге, — и все разошлись.

В пятницу утром Юлии позвонили из вуза. Попросили прийти написать заявление по собственному желанию и разойтись по соглашению сторон. Днем собеседница съездила в университет: с 2 октября в БГМУ она больше не работает.

— Вам объяснили, из-за чего вам пришлось уйти?

— Сказали, из-за вчерашней ситуации.

— Почему вы не отказались подписывать заявление?

— Я не собиралась уходить, но понимала: у нас очень хорошая кафедра, я не хочу никого подставлять. А если я останусь, то не смогу молчать. До этого, например, мы с коллегами записывали ролик в поддержку студентов, которые выступают против насилия. Позже ректор нас собрал и сообщил, что мы не должны были этого делать.

Без дела, говорит Юлия, она не останется. Параллельно с университетом она сотрудничает с общественными организациями. Там и продолжит работать.

— Почему вы решили поддержать студентов?

— Я не могла по-другому.

Мы связались с БГМУ, чтобы услышать их позицию по этой ситуации. Пресс-секретарь Оксана Курбеко сообщила: заявление Юлия Матусевич написала по собственному желанию.

— Остальное без комментариев, — отметила собеседница.