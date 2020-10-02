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Замглавы МВД: Налицо предвзятая, негативная оценка деятельности правоохранительных органов
02.10.2020 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многочисленные утверждения, что в Беларуси не соблюдаются права и свободы человека, не имеют под собой оснований и не подкреплены соответствующими доказательствами. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич на встрече с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Как
— Мы понимаем, что постоянное муссирование в СМИ и интернете недостоверной, предвзятой и ничем не обоснованной информации о продолжающихся в стране разгонах мирных акций протеста, произвольных арестах и задержаниях, случаях насильственного и безвестного исчезновения, неправомерного и непропорционального применения силы органами правопорядка, пытках и жестоком обращении с задержанными, применении сексуального и иных форм насилия, преследовании по политическим мотивам еще большее воодушевляет международное сообщество на неприкрытое противостояние, имеющее своей конечной целью применить к Беларуси классический сценарий «цветной революции», — заявил Казакевич.
По его словам, в соцсетях формируются «нужные» настроения в обществе, «дискредитация и демонизация власти и силовых структур, призывы к забастовкам, несоблюдение законов, использование незарегистрированной символики, тщательно спланированные провокации и т. д».
Казакевич заявил, что применение силы со стороны правоохранителей в такой ситуации оправданно и так поступают не только в Беларуси, но и в Европе, и в США. Но там почему-то это воспринимается как должное, отметил замминистра.
Казакевич заявил, что белорусские милиционеры реагируют адекватно складывающейся обстановке и действуют в соответствии с нормами закона. А негативная оценка, которую дает их действиям международное сообщество, основана на недостоверной информации.
— Налицо предвзятая, негативная оценка деятельности правоохранительных органов и усилий государства по стабилизации ситуации в стране. Мы не ставили перед собой задачу кого-то переубеждать. Мы честны перед своим народом. Мы обеспечиваем стабильность в нашей стране. Мы ставили задачу донести правдивую, истинную информацию о том, как действуют правоохранительные органы (…) Мы подчеркнули, что каждый факт якобы имевшего место насилия в отношении мирных граждан, как, собственно, сотрудников милиции будет надлежащим образом исследован и информация станет достоянием общественности, — прокомментировал Казакевич журналистам итоги встречи.
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Многочисленные утверждения, что в Беларуси не соблюдаются права и свободы человека, не имеют под собой оснований и не подкреплены соответствующими...
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