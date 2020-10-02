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Замглавы МВД: Налицо предвзятая, негативная оценка деятельности правоохранительных органов

02.10.2020 20:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многочисленные утверждения, что в Беларуси не соблюдаются права и свободы человека, не имеют под собой оснований и не подкреплены соответствующими доказательствами. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич на встрече с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Как сообщает пресс-служба МВД, на встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка после проведения президентских выборов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы понимаем, что постоянное муссирование в СМИ и интернете недостоверной, предвзятой и ничем не обоснованной информации о продолжающихся в стране разгонах мирных акций протеста, произвольных арестах и задержаниях, случаях насильственного и безвестного исчезновения, неправомерного и непропорционального применения силы органами правопорядка, пытках и жестоком обращении с задержанными, применении сексуального и иных форм насилия, преследовании по политическим мотивам еще большее воодушевляет международное сообщество на неприкрытое противостояние, имеющее своей конечной целью применить к Беларуси классический сценарий «цветной революции», — заявил Казакевич.

По его словам, в соцсетях формируются «нужные» настроения в обществе, «дискредитация и демонизация власти и силовых структур, призывы к забастовкам, несоблюдение законов, использование незарегистрированной символики, тщательно спланированные провокации и т. д».

Казакевич заявил, что применение силы со стороны правоохранителей в такой ситуации оправданно и так поступают не только в Беларуси, но и в Европе, и в США. Но там почему-то это воспринимается как должное, отметил замминистра.

Казакевич заявил, что белорусские милиционеры реагируют адекватно складывающейся обстановке и действуют в соответствии с нормами закона. А негативная оценка, которую дает их действиям международное сообщество, основана на недостоверной информации.

— Налицо предвзятая, негативная оценка деятельности правоохранительных органов и усилий государства по стабилизации ситуации в стране. Мы не ставили перед собой задачу кого-то переубеждать. Мы честны перед своим народом. Мы обеспечиваем стабильность в нашей стране. Мы ставили задачу донести правдивую, истинную информацию о том, как действуют правоохранительные органы (…) Мы подчеркнули, что каждый факт якобы имевшего место насилия в отношении мирных граждан, как, собственно, сотрудников милиции будет надлежащим образом исследован и информация станет достоянием общественности, — прокомментировал Казакевич журналистам итоги встречи.

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Напомним, 1 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что экспертам организации известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Беларуси в ходе протестных акций после 9 августа. Они также встревожены тем фактом, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек неизвестны их родственникам.

Как отмечали белорусские правозащитники, несмотря на многочисленные и систематические сообщения о преступлениях, совершенных милицией, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не уволил никого из лиц, которые непосредственно участвовали в организации и совершении преступлений против участников мирного собрания и случайных прохожих, указали они.

 
 
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Многочисленные утверждения, что в Беларуси не соблюдаются права и свободы человека, не имеют под собой оснований и не подкреплены соответствующими...
 
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