«Состояние аффекта». Обвиняемого в убийстве отца-тирана 18-летнего парня освободили в зале суда

Источник материала: Tut.by

2 октября суд Каменецкого района рассмотрел уголовное дело 18-летнего жителя Каменецкого района Артема Е., который обвинялся в убийстве отца .



Фото из соцсетей

Суд освободил юношу от уголовной ответственности и прекратил производство по уголовному делу. Артема освободили в зале суда.

Основанием для принятия такого решения стали результаты повторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая установила, что в момент убийства Артем находился в состоянии аффекта и не мог в полной мере сознавать значение своих действий.

Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, преступление молодой человек совершил 26 февраля в городе Высокое Каменецкого района. В тот день парень несколько раз ударил топором по голове отца Валерия, а затем позвонил в милицию и признался в убийстве. На тот момент мужчина был еще жив. Он скончался в больнице 10 апреля. По версии обвинения, мотивом убийства стали «сложившиеся на протяжении длительного периода времени личные неприязненные отношения» сына к отцу.

На первом судебном заседании обвиняемый рассказал, что отец регулярно выпивал. В состоянии опьянения он дебоширил, ругался матом, оскорблял жену и сына. Также Артем сообщил, что отец поднимал руку на него и маму.

— До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». <…> Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё, — рассказал судье парень.

Перед последним словом обвиняемого судья возобновила судебное следствие и попросила Артема рассказать о своем состоянии в день убийства.

Он сообщил, что 26 февраля был сонный — всю ночь пьяный отец дебоширил и не давал ему с мамой уснуть. В общей сложности он поспал около пяти часов. Утром он уставшим пошел на занятия в колледж. Домой вернулся ближе к 16.00. Около 18.00 Артем услышал, что на улице орал пьяный отец. У парня появилось чувство тревоги, участился пульс, появился тремор. По словам Артема, последние 5−7 лет именно так его организм реагировал на голос пьяного родителя. Дома Валерий устроил очередной скандал и примерно в 19.00 уснул на диване. После этого Артем вышел из спальни, посмотрел на отца и почувствовал приступ страха. Обвиняемый подчеркнул, что в тот момент плохо осознавал последствия своих действий.

— Понимали ли вы, что совершаете убийство? — уточнила судья.

— Я не думал об этом. Я думал, что избавляюсь от страха, — ответил Артем.