Минчанин вывесил на окне БЧБ-флаг - на него составили протокол за пикетирование. Будет суд

Источник материала: Tut.by

В августе на окне квартиры минчанина Семена Анфилеца появился бело-красно-белый флаг. В сентябре к нему домой пришел участковый инспектор — поинтересоваться насчет «незарегистрированной символики». 1 октября с Семеном опять связалась милиция: пригласили ознакомиться и подписать протокол об административном правонарушении. Оказалось, вывесив флаг в окне квартиры, минчанин принял участие в несанкционированном пикетировании.



Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Семен Анфилец живет на проспекте Рокоссовского в Минске. Примерно 10 августа, вспоминает собеседник, на окне его квартиры появился бело-красно-белый флаг.

Больше месяца к флагу никто не проявлял внимания, но около недели назад к минчанину пришел участковый милиционер.

— Он сказал, что якобы кто-то вызвал на меня милицию с жалобой, что на окне висит флаг. Хотя не знаю, как человек с улицы узнал мою квартиру. Я поинтересовался, кто вызвал. «Неважно, люди вызвали». Участковый сказал, что меня нужно опросить. Я сообщил ему, что флаг висит примерно с 10 августа, он выражает мою гражданскую позицию. Участковый записал это и ушел. А вчера он позвонил и попросил прийти в РУВД. Показал мне протокол.

В протоколе указано, что 29 сентября (дата на копии протокола выглядит неразборчиво. — Прим. TUT.BY) в 19.31 в квартире по проспекту Рокоссовского Анфилец С. В. «нарушил установленный порядок проведения массового мероприятия, что выразилось в принятии им участия в несанкционированном пикетировании без соответствующего разрешения Мингорисполкома, во время которого, публично выражая свой протест по факту проведения честных выборов, вывесил на окне квартиры бело-красно-белый флаг».

Таким образом, считает милиция, минчанин совершил правонарушение, за которое предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».



Фото предоставлено Семеном Анфилецом

Протокол составлен 30 сентября. На следующий день Семен ознакомился и подписал его, указав, что с ним не согласен, «в пикетировании не участвовал».

— Можно ли считать пикетированием флаг, который висит в квартире? Возможно, то, что я сказал о своей гражданской позиции, посчитали нарушением закона о массовых мероприятиях.

Откуда в протоколе взялись указанные дата и время, Семен не знает: флаг на его окне появился гораздо раньше, участковый приходил к нему не в этот день.

Со слов участкового милиционера, минчанина ждет суд. Повестка или СМС-оповещение должны прийти в ближайшее время.

В Законе «О массовых мероприятиях» от 30 декабря 1997 года пикетирование определяется как «публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста».