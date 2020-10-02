В Жабинке перед выходными задержали 6 человек

Источник материала: Tut.by

2 октября шестерых жителей Жабинки вызвали повестками в райотдел милиции по поводу воскресных акций протеста, а затем отправили в изоляторы. Об этом сообщили TUT.BY родственники задержанных.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Среди задержанных оказался житель райцентра Александр Дорошевич. На днях ему прислали повестку и обязали явиться утром 2 октября в Жабинковский РОВД для дачи объяснений по поводу присутствия в месте проведения несанкционированного мероприятия, сообщила TUT.BY его жена Татьяна.

— Его сегодня вызвали и уже не выпустили. Из РОВД его повезли в ИВС. Он позвонил матери и сообщил, что его повезли в Березу. Таким же образом сегодня задержали еще пять человек, — рассказала Татьяна.

В чем обвиняют Александра и когда будет суд, его жена не знает. Татьяна предполагает, что его будут держать до понедельника.

При похожих обстоятельствах задержали и Бориса Беляка. Его вызвали в райотдел на 8.00 для дачи пояснений по поводу событий 19 августа, когда у здания райисполкома собралась большая группа жителей города и района для встречи с местными властями .

— Сын сказал, что перезвонит мне, когда придет домой. Не перезвонил. Я заволновалась. Оказалось, что задержали, — рассказала мама задержанного Галина.

По данным родственников, Бориса доставили в изолятор временного содержания в Пружанах.

Брестский правозащитник Владимир Величкин сообщил TUT.BY, что, по его информации, 2 октября в Жабинке задержали 6 человек. Всех обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий — ст. 23.34 КоАП.