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МВД: в Минске установили участников чата, призывавших к сопротивлению милиции. Один - подозреваемый по делу о беспорядках

02.10.2020 21:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в конце сентября установили участников чата, призывавших к сопротивлению милиции, сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается, что многих задержали.


Фото: Reuters

По данным МВД, переписка в чате «свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили».

Сообщается, что по месту жительства минчан изъяли пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.

«Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также „лидер“ перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций», — сказано в сообщении МВД.

Мужчину признали подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. В отношении еще 16 человек составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Сообщается, что все они находятся в ЦИП.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, переписка в чате «свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги,...
 
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