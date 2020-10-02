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МВД грозит административной ответственностью родителям, которые приходят с детьми на акции протеста

03.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД Беларуси инициирует введение административной ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. Такая информация была озвучена в эфире «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба МВД

— Мы выступили с инициативой по введению административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия. Это составляет угрозу не государству, а детям, которых неразумные родители пытаются к этому делу подвести, — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Он также сообщил, что МВД выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее о том, что факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку, заявлял заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

 
 
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Казакевич также сообщил, что МВД выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
 
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