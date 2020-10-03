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Задержанных по делу о массовых беспорядков активистов «Европейской Беларуси» признали политзаключенными
03.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича и Андрея Войнича правозащитники признали политическими заключенными. Об этом
— Мы оцениваем преследование Андрея Войнича, Евгения Афнагеля и Павла Юхневича, которым было предъявлено обвинение по ст. 293 УК (Массовые беспорядки), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражение своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента республики Беларусь, а также в связи с их публичной политической деятельность и признаем их политическими заключенными, — говорится в соответствующем заявлении.
Правозащитники напоминают, что активисты «Европейской Беларуси» являются «принципиальными и давними противниками действующего в стране политического режима».
Евгений Афнагель участвовал в создании одной из наиболее активных и известных в 90-х годах организации «Малады Фронт». Позже он вместе с Павлом Юхневичем и Андреем Войновичем стали одними из создателей оппозиционного движения «Зубр». За свою позицию их не раз задерживали, штрафовали, били и запугивали.
Правозащитники потребовали незамедлительно освободить активистов из-под стражи и прекратить их уголовное преследование. А также незамедлительно освободить всех политзаключенных и граждан, задержанных на массовых акциях, и прекратить политические репрессии в стране.
Пятерых активистов «Европейской Беларуси»
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Задержанных по делу о массовых беспорядков активистов «Европейской Беларуси» признали политзаключенными
Правозащитники потребовали незамедлительно освободить активистов из-под стражи и прекратить их уголовное преследование. А также незамедлительно освободить всех...
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