Задержанных в Гомеле при возложении цветов женщин 11 часов продержали в милиции

Источник материала: Tut.by

Задержанных 2 октября в Гомеле при возложении цветов женщин 11 часов продержали в милиции.

В 7.30 были задержаны пять женщин, которые возлагали цветы к памятнику княгине Ирине Паскевич на улице Ирининской. После задержания БелаПАН связался с местной активисткой велодвижения, членом Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Светланой Король.

«Мы возлагали цветы, были в красной одежде. Приехали три микроавтобуса с сотрудниками ОМОН, нас доставили в Центральный РОВД», — успела рассказать активистка.

От ее дочери Дарьи после 19.15 стало известно, что Король только что отпустили из РОВД, то есть продержали ее и других женщин 11 часов. Одну из задержанных увезла из милиции скорая помощь.

«У мамы конфисковали телефон, сейчас она добирается домой», — добавила Дарья Король.