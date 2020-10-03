В Новополоцке семья отстояла БЧБ-флаг на балконе

Источник материала: Tut.by

В одном из домов по улице Молодежной на балконе висит бело-красно-белый флаг из ткани. Хозяину квартиры пришло письмо из горисполкома с предупреждением о возможном штрафе «за нарушение архитектурного решения фасада здания». Мужчина это оспорил — и флаг находится по-прежнему на своем месте, сообщает gorod214.by.



Фото: gorod214.by

В письме из отдела архитектуры Новополоцкого горисполкома хозяину квартиры разъясняли, что он не выполняет «требования законодательства по содержанию в надлежащем состоянии внешнего вида фасада жилого дома». Ему рекомендовали «устранить нарушение», чтобы избежать штрафа.

Мужчина написал в облисполком. Он пояснил, что бело-красно-белый флаг не запрещен в Беларуси и соответствует его «эстетическим представлениям о правильном сочетании цветов». Мужчина также отметил, что он не использует флаг на массовых мероприятиях, не вывешивает его с балкона, а только прикрепил к стене, что не является нарушением законодательства.

1 октября горожанин получил ответ из горисполкома. Его уведомили, что изучили «более детально ситуацию, связанную с полотнищем флага» на лоджии его квартиры, и решили, что хозяин не нарушает «архитектурное решение фасада здания». А значит административный процесс по статье 21.13 КоАП в отношении владельца квартиры не начнут.