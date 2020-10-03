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Сезон фонтанов в Бресте завершается в понедельник

03.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С понедельника, 5 октября, завершается сезон фонтанов в Бресте, сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


Плавающий фонтан на Набережной. Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

«Для большинства брестчан, наверняка, сезон запомнится новым плавающим фонтаном на Набережной. В вечернее время с элементами подсветки он был особенно прекрасен. Постараемся удивить чем-то новым и в следующем году», — написал Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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В следующем году городские власти обещают удивить чем-то новым.
 
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