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Сезон фонтанов в Бресте завершается в понедельник
03.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С понедельника, 5 октября, завершается сезон фонтанов в Бресте, сообщил в
«Для большинства брестчан, наверняка, сезон запомнится новым плавающим фонтаном на Набережной. В вечернее время с элементами подсветки он был особенно прекрасен. Постараемся удивить чем-то новым и в следующем году», — написал Александр Рогачук.
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В следующем году городские власти обещают удивить чем-то новым.
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