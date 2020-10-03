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Санкции от Украины и новые политзаключенные. Как проходит 3 октября в Беларуси

03.10.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси вот уже почти два месяца продолжаются протесты после президентских выборов. Суббота началась с информации о том, что Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС. TUT.BY в течение дня рассказывает о главных событиях 3 октября.

 
 
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В Беларуси вот уже почти два месяца продолжаются протесты после президентских выборов. Суббота началась с информации о том, что Украина намерена присоединиться к...
 
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