Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Пул Первого / Telegram

Встреча прошла во время посещения храма в честь святого пророка Иоанна Предтечи.

Церковь расположена в агрогородке Шершуны в Минском районе. Церемония освящения новой церкви состоялась утром перед прибытием Лукашенко. ГосСМИ сообщили, что в строительстве храма участвовал бизнесмен Михаил Гуцериев.



Фото: Пул Первого / Telegram



Фото: Пул Первого / Telegram

Напомним, 25 августа Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды.