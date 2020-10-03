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Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом

03.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: Пул Первого / Telegram

Встреча прошла во время посещения храма в честь святого пророка Иоанна Предтечи.

Церковь расположена в агрогородке Шершуны в Минском районе. Церемония освящения новой церкви состоялась утром перед прибытием Лукашенко. ГосСМИ сообщили, что в строительстве храма участвовал бизнесмен Михаил Гуцериев.


Фото: Пул Первого / Telegram

Фото: Пул Первого / Telegram

Напомним, 25 августа Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды.

 
 
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Встреча прошла во время посещения храма в честь святого пророка Иоанна Предтечи.
 
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