|
Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом
03.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином. Об этом
Встреча прошла во время посещения храма в честь святого пророка Иоанна Предтечи.
Церковь расположена в агрогородке Шершуны в Минском районе. Церемония освящения новой церкви состоялась утром перед прибытием Лукашенко. ГосСМИ сообщили, что в строительстве храма участвовал бизнесмен Михаил Гуцериев.
Напомним, 25 августа Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча прошла во время посещения храма в честь святого пророка Иоанна Предтечи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)