ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В доме главреда «Сильных новостей» прошел обыск

03.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас и ее мужа Дениса (тоже сотрудника издания) прошел обыск. Об этом сообщил основатель издания Петр Кузнецов.


Фото: Анна Якштас / facebook.com

«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.

Где находятся сотрудники издания пока неизвестно.

«В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию», — пишет Кузнецов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где находятся сотрудники издания пока неизвестно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стала известна дата открытия экорынка, строящегося по поручению президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика