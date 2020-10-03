В доме главреда «Сильных новостей» прошел обыск

Источник материала: Tut.by

В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас и ее мужа Дениса (тоже сотрудника издания) прошел обыск. Об этом сообщил основатель издания Петр Кузнецов.



Фото: Анна Якштас / facebook.com

«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.

Где находятся сотрудники издания пока неизвестно.

«В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию», — пишет Кузнецов.