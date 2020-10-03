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В доме главреда «Сильных новостей» прошел обыск
03.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас и ее мужа Дениса (тоже сотрудника издания) прошел обыск. Об этом
«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.
Где находятся сотрудники издания пока неизвестно.
«В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию», — пишет Кузнецов.
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