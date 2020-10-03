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Стала известна дата открытия экорынка, строящегося по поручению президента
03.10.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Первый в Беларуси экорынок планируется открыть к 7 ноября, рассказали Sputnik в Минском облисполкоме.
© Sputnik / Виктор Толочко
Основателями проекта являются четыре крупных агрохолдинга республики. Однако продавать там свою продукцию смогут любые производители, прошедшие необходимый контроль качества, а также фермеры, которые занимаются органическим земледелием. На рынке можно будет купить товары белорусских агрокомбинатов, которые выпускают молочные, мясные кошерные продукты и экологически чистые овощи, фрукты.
"В данный момент завершаем первый этап – строительство самого рынка. Задача открыть его стоит к 7 ноября", - сообщила Sputnik начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома Татьяна Шевцова.
Здание, где будет располагаться экорынок, состоит из четырех этажей. На первом уровне будет размещаться рынок, на остальных – продовольственные магазины.
Напомним, экорынок возле МКАД строится по поручению президента Александра Лукашенко. В декабре прошлого года на совещании с активом Минской области он напомнил о необходимости выполнения своего поручения. По словам главы белорусского государства, подобного объекта, где можно продать и приобрести экологически чистые продукты очень ждут люди. В случае успешной реализации проекта президент предложил распространить далее этот опыт.
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Первый в стране экорынок достраивается в деревне Валерьяново под Минском. Основная идея этой площадки - возможность торговать экологически чистой и фермерской...
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