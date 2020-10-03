В Кличевском районе пропал мужчина

Источник материала: Tut.by

Житель Осиповичей Владимир Иванович Харлап отправился в Кличевский район и перестал выходить на связь. Сообщение о поиске разместил могилевский поисково-спасательный отряд «Феникс».





Если вам известно его местонахождение — пожалуйста, позвоните по номеру +375292460004 (ПСО «Феникс») или 102 (милиция).