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В Кличевском районе пропал мужчина
03.10.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Осиповичей Владимир Иванович Харлап отправился в Кличевский район и перестал выходить на связь. Сообщение о поиске
Если вам известно его местонахождение — пожалуйста, позвоните по номеру +375292460004 (ПСО «Феникс») или 102 (милиция).
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Житель Осиповичей Владимир Иванович Харлап отправился в Кличевский район и перестал выходить на связь.
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