В ЖК «Мегаполис» попытались снять флаг со шпиля, но ветер нарушил планы

Источник материала: Tut.by

Жильцы минского ЖК «Мегаполис» повесили на шпиль одной из многоэтажек большой бело-красно-белый флаг. В этот же день приехали неизвестные, которые попытались его снять. Попытка оказалась не такой успешной, как они ожидали.

Человек с палкой подобрался к самому шпилю. Но в итоге флаг… улетел.

Где конкретно оказался флаг — пока нет информации. Жители комплекса пишут в местном чате, что полотно спасли.