ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЖК «Мегаполис» попытались снять флаг со шпиля, но ветер нарушил планы

03.10.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жильцы минского ЖК «Мегаполис» повесили на шпиль одной из многоэтажек большой бело-красно-белый флаг. В этот же день приехали неизвестные, которые попытались его снять. Попытка оказалась не такой успешной, как они ожидали.

Человек с палкой подобрался к самому шпилю. Но в итоге флаг… улетел.

Где конкретно оказался флаг — пока нет информации. Жители комплекса пишут в местном чате, что полотно спасли.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек с палкой подобрался к самому шпилю. Но в итоге флаг… улетел.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кличевском районе пропал мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика