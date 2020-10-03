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В ЖК «Мегаполис» попытались снять флаг со шпиля, но ветер нарушил планы
03.10.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жильцы минского ЖК «Мегаполис» повесили на шпиль одной из многоэтажек большой бело-красно-белый флаг. В этот же день приехали неизвестные, которые попытались его снять. Попытка оказалась не такой успешной, как они ожидали.
Человек с палкой подобрался к самому шпилю. Но в итоге флаг… улетел.
Где конкретно оказался флаг — пока нет информации. Жители комплекса пишут в местном чате, что полотно спасли.
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Человек с палкой подобрался к самому шпилю. Но в итоге флаг… улетел.
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