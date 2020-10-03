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Коронавирус в Беларуси: прирост за сутки - 431 новый случай

03.10.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 2 октября зарегистрирован 79 852 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 431 новый инфицированный.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 75 148 пациента (плюс 166 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 851 пациента (плюс семь за последние сутки).

Всего проведено 1 916 340 теста (19 077 за последние сутки).

Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невозможно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить в свою поликлинику по месту жительства.

 
 
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В Беларуси на 2 октября зарегистрирован 79 852 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии.
 
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