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Коронавирус в Беларуси: прирост за сутки - 431 новый случай
03.10.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 2 октября зарегистрирован 79 852 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в
Выздоровели и выписаны 75 148 пациента (плюс 166 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 851 пациента (плюс семь за последние сутки).
Всего проведено 1 916 340 теста (19 077 за последние сутки).
Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невозможно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить в свою поликлинику по месту жительства.
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В Беларуси на 2 октября зарегистрирован 79 852 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии.
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