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Проблемы ЖКХ минчане смогут обсудить с властями в Telegram

03.10.2020 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Минские власти запустят telegram-каналы для обсуждения с жителями вопросов водоснабжения, отопления, капитального ремонта, рассказал в субботу во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

По его словам, общение в мессенджере будет построено в форме обсуждения насущных проблем горожан. С помощью такого виртуального диалога можно вовлечь людей в управление территориями, совершенствование своих домов, подъездов и дворов.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Минскводоканал сообщил об ухудшении качества воды в одном из районов столицы

Мэр Минска уточнил, что власти пересмотрят систему работы по выполнению капремонта. По его словам, планируется ставить на капитальный ремонт дома не точечно, а подходить комплексно: ремонтировать сразу несколько домов с общим двором, выполняя при этом благоустройство дворовой территории, при этом предлагать жильцам тепловую модернизацию, ремонт подъездов через дополнительные каналы общения – telegram-каналы и чаты.

Отметим, что в стране второй год существует единый номер диспетчерских служб – 115. На сайте службы можно оставить заявку о волнующей коммунальной проблеме.

Что планируют сделать в Минске в ближайшем будущем?

Во время прямой телефонной линии Владимир Кухарев также рассказал, что столичным коммунальникам предстоит плотно заняться благоустройством дворовых проездов. "Задача на следующий год – привести там в порядок асфальтовое покрытие", - подчеркнул столичный мэр.

Также городские власти планируют привести в порядок Слепянскую водную систему и другие водные объекты, но без лишних затрат. Работы уже ведутся, и за зиму, по прогнозу Кухарева, будут завершены. Серьезное внимание будет уделено мостам и путепроводам. В 2021 году мостостроевцы приступят к капремонту путепровода над железнодорожными путями на проспекте Жукова.

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Теги: Минск
 
 
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В столице появятся информационные площадки, где горожане смогут высказывать вопросы и пожелания, касающиеся сферы коммунального хозяйства.
 
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