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«Мы не будзем маўчаць». Студенты и преподаватели БГУ записали видеообращение
03.10.2020 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Студенты и преподаватели разных факультетов БГУ говорят о необходимости свободы высказываний, выступают против насилия и объясняют, почему имеют право на мирный протест.
— Мы не будзем маўчаць, а будзем гаварыць праўду, будзем спяваць i дамагацца справядлiвасцi ва ўсей краiне, — говорят они.
Также они требуют восстановить на работе
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В нем говорится, что они выступают против насилия.
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