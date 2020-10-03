«Мы не будзем маўчаць». Студенты и преподаватели БГУ записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

На Youtube появилось видеообращение студентов и преподавателей БГУ, в котором они объясняют почему имеет право выходить на мирные акции и почему не могут молчать.

Студенты и преподаватели разных факультетов БГУ говорят о необходимости свободы высказываний, выступают против насилия и объясняют, почему имеют право на мирный протест.

— Мы не будзем маўчаць, а будзем гаварыць праўду, будзем спяваць i дамагацца справядлiвасцi ва ўсей краiне, — говорят они.

Также они требуют восстановить на работе Cветлану Волчек , преподавателя, которая координировала стачком университета и была уволена.