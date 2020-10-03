В Гомеле на Сельмаше пропал 6-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пропал пропал 6-летний мальчик. Об этом TUT.BY сообщил поисково-спасательный отряд «Симуран».



Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

Ребенок пропал недалеко от магазина «Didas Persia» на проспекте Космонавтов в районе семи часов вечера.

Приметы мальчика: рост 130 см, худощавого телосложения. Был одет: зеленая шапка, зеленая куртка с полосками, синие джинсы и синие кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба сообщить по телефонам: +375 29 232 1111 или 102.